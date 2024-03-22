Ящук Артем Иванович
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти08.05.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Ящук Иван
Рождение ребёнка
16.02.1920
Сын: Ящук Семен Артемович
Мать ребёнка: Ящук Ульяна
Рождение ребёнка
16.02.1920
Дочь: Подобная Анна Артемовна
Мать ребёнка: Ящук Ульяна
Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.06.1924
Сын: Ящук Иван Артемович
Мать ребёнка: Ящук Ульяна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кашичкина Зоя Артемовна
Мать ребёнка: Ящук Ульяна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Ящук Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ящук Ульяна
Смерть
08.05.1953
Рак легкого