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Ящук Артем Иванович

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Место рождения

Великие Ерчики, Київська область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

08.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Ящук Иван

Мать: не указана

Великие Ерчики, Київська область
Рождение ребёнка
16.02.1920

Сын: Ящук Семен Артемович

Мать ребёнка: Ящук Ульяна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.02.1920

Дочь: Подобная Анна Артемовна

Мать ребёнка: Ящук Ульяна

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.06.1924

Сын: Ящук Иван Артемович

Мать ребёнка: Ящук Ульяна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кашичкина Зоя Артемовна

Мать ребёнка: Ящук Ульяна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ящук Виталий Артемович

Мать ребёнка: Ящук Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ящук Ульяна

Смерть
08.05.1953
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рак легкого
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