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Ящук Семен Артемович

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: Ящук Артем Иванович

Мать: Ящук Ульяна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Военная служба
С ?.09.1941 по 24.03.1945
Награда
С 09.07.1944 по 13.07.1944
Дольск, Волинська область
Орден Красной Звезды. В бою с немцами под деревней Дольск Волынской области участвовал в отражении 13 контратак, где прямой наводкой из орудия в упор расстреливал гитлеровцев, содействовав тем самым ... Показать все
Смерть
Около 2000
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