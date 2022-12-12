Ящук Семен Артемович
Место рождения
Дата рождения16.02.1921
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921
Отец: Ящук Артем Иванович
Мать: Ящук Ульяна
Военная служба
С ?.09.1941 по 24.03.1945
Награда
С 09.07.1944 по 13.07.1944
Дольск, Волинська область
Орден Красной Звезды. В бою с немцами под деревней Дольск Волынской области участвовал в отражении 13 контратак, где прямой наводкой из орудия в упор расстреливал гитлеровцев, содействовав тем самым ... Показать все
Смерть
Около 2000