Ящук Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1920
Дочь: Подобная Анна Артемовна
Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович
Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Ящук Семен Артемович
Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1924
Сын: Ящук Иван Артемович
Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кашичкина Зоя Артемовна
Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ящук Артем Иванович
Смерть
Неизвестно