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Ящук Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1920

Дочь: Подобная Анна Артемовна

Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Ящук Семен Артемович

Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.06.1924

Сын: Ящук Иван Артемович

Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кашичкина Зоя Артемовна

Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ящук Виталий Артемович

Отец ребёнка: Ящук Артем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ящук Артем Иванович

Смерть
Неизвестно
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