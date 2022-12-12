Ящук Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящук Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Ящук Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Великие Ерчики, Київська область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ящук Артем Иванович

Мать ребёнка: не указана

Великие Ерчики, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящук Климий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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