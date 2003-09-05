Подобная (Ящук) Анна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобная (Ящук) Анна Артемовна

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Место рождения

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

16.02.1920

Дата смерти

05.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1920

Отец: Ящук Артем Иванович

Мать: Ящук Ульяна

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
05.11.1938

Муж: Аксёнов Андрей Федорович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
13.04.1941

Сын: Аксёнов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Федорович

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
20.11.1946

Муж: Подобный Андрей Павлович

Рождение ребёнка
02.09.1950

Сын: Подобный Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Подобный Александр Андреевич

Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Подобный Николай Андреевич

Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович

Смерть
05.09.2003
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
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