Подобная (Ящук) Анна Артемовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1920
Дата смерти05.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1920
Отец: Ящук Артем Иванович
Мать: Ящук Ульяна
Бракосочетание
05.11.1938
Рождение ребёнка
13.04.1941
Сын: Аксёнов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Федорович
Бракосочетание
20.11.1946
Рождение ребёнка
02.09.1950
Сын: Подобный Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Подобный Александр Андреевич
Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Подобный Николай Андреевич
Отец ребёнка: Подобный Андрей Павлович
Смерть
05.09.2003