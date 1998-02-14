Ящук Иван Артемович
Место рождения
Дата рождения19.06.1924
Дата смерти14.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924
Отец: Ящук Артем Иванович
Мать: Ящук Ульяна
Военная служба
С 26.10.1942 по 28.11.1950
Воинское звание: старшина 2 статьи Наименование воинской части: 20 ОПБ МСБО, ДС-42 3 группа 1 ОДС
Призыв на военную службу
26.10.1942
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Тетюхинский РВК, Приморский край, Тетюхинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ящук Глафира Яковлевна
Смерть
14.02.1998
Владивосток, Владивостокский, Приморский край