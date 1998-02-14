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Ящук Иван Артемович

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

19.06.1924

Дата смерти

14.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924

Отец: Ящук Артем Иванович

Мать: Ящук Ульяна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Военная служба
С 26.10.1942 по 28.11.1950
Воинское звание: старшина 2 статьи Наименование воинской части: 20 ОПБ МСБО, ДС-42 3 группа 1 ОДС
Призыв на военную службу
26.10.1942
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Тетюхинский РВК, Приморский край, Тетюхинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ящук Глафира Яковлевна

Смерть
14.02.1998
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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