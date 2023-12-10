Колотов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Колотов Михайло Сергеевич

Мать: Колотова Овдотья Филиповна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Колотов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Казанцова Колотова Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна

д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1763

Сын: Колотов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Вирухина Колотова Окулина Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Алена Елена Ивановна

Смерть
1805
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