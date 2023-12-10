Колотов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Казанцова Колотова Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна
д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Вирухина Колотова Окулина Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Алена Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1805