Колотова (Кокташева) Овдотья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Кокташева) Овдотья Филиповна

Место рождения

д. Колташи, Аятской, слободы Верхотурского уезда

Дата рождения

1703

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Кокташев Филип Федоров

Мать: не указана

д. Колташи, Аятской, слободы Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Колотов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Колотов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Колотов Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Колотов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Никитина Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Михайло Сергеевич

Смерть
1771
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