Колотова (Кокташева) Овдотья Филиповна
Место рожденияд. Колташи, Аятской, слободы Верхотурского уезда
Дата рождения1703
Дата смерти1771
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Кокташев Филип Федоров
д. Колташи, Аятской, слободы Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Колотов Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Никитина Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Колотов Михайло Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771