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Колотов Гаврила Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Колотов Михайло Сергеевич

Мать: Колотова Овдотья Филиповна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Белоусова Колотова Василиса Гавриловна

Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колотова Орина Гавриловна

Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена

Рождение ребёнка
1784

Сын: Колотов Михайло Гаврилович

Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Логинова Елена

Смерть
1783
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