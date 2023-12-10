Колотов Гаврила Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Белоусова Колотова Василиса Гавриловна
Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колотова Орина Гавриловна
Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колотов Михайло Гаврилович
Мать ребёнка: Колотова Логинова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Логинова Елена
Смерть
1783