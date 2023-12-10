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Колотова Орина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Колотов Гаврила Михайлович

Мать: Колотова Логинова Елена

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