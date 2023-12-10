Колотова Логинова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Логинова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Белоусова Колотова Василиса Гавриловна

Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колотова Орина Гавриловна

Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Колотов Михайло Гаврилович

Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Гаврила Михайлович

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