Колотова Логинова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Белоусова Колотова Василиса Гавриловна
Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колотова Орина Гавриловна
Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Колотов Михайло Гаврилович
Отец ребёнка: Колотов Гаврила Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно