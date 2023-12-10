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Белоусова Колотова Василиса Гавриловна
Белоусова Колотова Василиса Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Пол
Женский
Отец
Колотов Гаврила Михайлович
1745 г.р.
Мать
Колотова Логинова Елена
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Колотов Гаврила Михайлович
Мать:
Колотова Логинова Елена
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