Казанцова Колотова Мавра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцова Колотова Мавра Яковлевна

Место рождения

д. Колташева, Черемиской волости

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Колотов Яков Михайлович

Мать: Колотова Алена Елена Ивановна

д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Казанцова Парасковья Ведениктовна

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Казанцова Матрена

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Казанцов Иван Ведениктов

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Казанцова Дарья Ведениктовна

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Казанцова Мавра Ведениктовна

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Казанцова Агафья Ведениктовна

Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцов Веденикт Семенович

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