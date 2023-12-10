Казанцова Колотова Мавра Яковлевна
Место рожденияд. Колташева, Черемиской волости
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Казанцова Парасковья Ведениктовна
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Казанцова Матрена
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Казанцова Дарья Ведениктовна
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Казанцова Мавра Ведениктовна
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Казанцова Агафья Ведениктовна
Отец ребёнка: Казанцов Веденикт Семенович
Бракосочетание
Неизвестно