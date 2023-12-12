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Казанцова Дарья Ведениктовна
Казанцова Дарья Ведениктовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Пол
Женский
Отец
Казанцов Веденикт Семенович
1751 г.р.
Мать
Казанцова Колотова Мавра Яковлевна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Казанцов Веденикт Семенович
Мать:
Казанцова Колотова Мавра Яковлевна
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