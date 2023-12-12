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Казанцова Дарья Ведениктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Казанцов Веденикт Семенович

Мать: Казанцова Колотова Мавра Яковлевна

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