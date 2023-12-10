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Колотова Алена Елена Ивановна

Место рождения

д. Мостовая, Аятской слободы

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мостовая, Аятской слободы
Рождение ребёнка
1760

Сын: Колотов Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Казанцова Колотова Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович

д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1763

Сын: Колотов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Вирухина Колотова Окулина Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Яков Михайлович

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