Колотова Алена Елена Ивановна
Место рожденияд. Мостовая, Аятской слободы
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Казанцова Колотова Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович
д. Колташева, Черемиской волости
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Вирухина Колотова Окулина Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно