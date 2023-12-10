Вирухина Колотова Окулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирухина Колотова Окулина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Колотов Яков Михайлович

Мать: Колотова Алена Елена Ивановна

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