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Вирухина Колотова Окулина Яковлевна
Вирухина Колотова Окулина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Женский
Отец
Колотов Яков Михайлович
1739 г.р.
Мать
Колотова Алена Елена Ивановна
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Колотов Яков Михайлович
Мать:
Колотова Алена Елена Ивановна
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