Жуйко Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуйко Герасим

Жуйко Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
1946 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Жуйко Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Жуйко) Татьяна

Мать ребёнка: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Жуйко Анатолий

Мать ребёнка: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Жуйко Леонид

Мать ребёнка: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Жуйко Виктор

Мать ребёнка: (Мищенко) Домна

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.