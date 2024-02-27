Жуйко Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Жуйко Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Жуйко) Татьяна
Мать ребёнка: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Жуйко Анатолий
Мать ребёнка: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Жуйко Леонид
Мать ребёнка: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Жуйко Виктор
Мать ребёнка: (Мищенко) Домна
Смерть
1982