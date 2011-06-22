Жуйко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуйко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1935

Дата смерти

22.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935

Отец: Жуйко Герасим

Мать: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
27.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юрченко) Нина

Рождение ребёнка
14.08.1961

Сын: Жуйко Сергей

Мать ребёнка: (Юрченко) Нина

Смерть
22.06.2011

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