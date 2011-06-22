Жуйко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1935
Дата смерти22.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935
Отец: Жуйко Герасим
Мать: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
27.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Юрченко) Нина
Рождение ребёнка
14.08.1961
Сын: Жуйко Сергей
Мать ребёнка: (Юрченко) Нина
Смерть
22.06.2011