(Мищенко) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мищенко) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
1946 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуйко Герасим

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Жуйко) Татьяна

Отец ребёнка: Жуйко Герасим

Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Жуйко Анатолий

Отец ребёнка: Жуйко Герасим

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Жуйко Леонид

Отец ребёнка: Жуйко Герасим

Рождение ребёнка
1956

Сын: Жуйко Виктор

Отец ребёнка: Жуйко Герасим

Смерть
07.01.1980

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