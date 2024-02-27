(Мищенко) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти07.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуйко Герасим
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Жуйко) Татьяна
Отец ребёнка: Жуйко Герасим
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Жуйко Анатолий
Отец ребёнка: Жуйко Герасим
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Жуйко Леонид
Отец ребёнка: Жуйко Герасим
Рождение ребёнка
1956
Сын: Жуйко Виктор
Отец ребёнка: Жуйко Герасим
Смерть
07.01.1980