(Жуйко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жуйко) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Жуйко Герасим

Мать: (Мищенко) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромасев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромасев Иван

Рождение ребёнка
20.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромасев Иван

Рождение ребёнка
18.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромасев Иван

Смерть
2005

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