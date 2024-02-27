(Жуйко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Жуйко Герасим
Мать: (Мищенко) Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ромасев Иван
Рождение ребёнка
20.11.1953
Рождение ребёнка
18.10.1961
Смерть
2005