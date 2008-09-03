Жуйко Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1946
Дата смерти03.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946
Отец: Жуйко Герасим
Мать: (Мищенко) Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.2008