Жуйко Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуйко Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1946

Дата смерти

03.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946

Отец: Жуйко Герасим

Мать: (Мищенко) Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.2008

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