Жуйко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуйко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1961

Дата смерти

15.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961

Отец: Жуйко Анатолий

Мать: (Юрченко) Нина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.11.2011
Причина смерти: Рак

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