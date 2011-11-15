Жуйко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1961
Дата смерти15.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961
Отец: Жуйко Анатолий
Мать: (Юрченко) Нина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.11.2011
Причина смерти: Рак