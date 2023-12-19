Милов Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова (Милова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
06.11.1958