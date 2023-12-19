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Милов Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милов Тимофей Маркелович

Мать: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова (Милова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
06.11.1958

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