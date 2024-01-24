Тархова (Милова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархова (Милова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милов Сергей Тимофеевич

Мать: Милова Клавдия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тархов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тархов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархов Сергей Иванович

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