Милов Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милов Вячеслав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милов Сергей Тимофеевич

Мать: Милова (Светлова) Клавдия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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