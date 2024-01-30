Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти17.04.1935
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Булычев Алексей
Мать: Булычева Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
29.03.1882
Дочь: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Около 17.06.1885
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
23.10.1888
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
10.06.1894
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
21.10.1896
Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович
Смерть
17.04.1935