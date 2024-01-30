Милова (Булычева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Булычева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

17.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Булычев Алексей

Мать: Булычева Агафья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Рождение ребёнка
29.03.1882

Дочь: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Рождение ребёнка
Около 17.06.1885

Сын: Милов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.10.1888

Сын: Милов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Милов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Милов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Милов Тимофей Маркелович

Смерть
17.04.1935

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