Милов Тимофей Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1882
Дочь: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 17.06.1885
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1888
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1894
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.10.1896
Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна
Смерть
1915