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Милов Тимофей Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.03.1882

Дочь: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 17.06.1885

Сын: Милов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.10.1888

Сын: Милов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Милов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Милов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Милова (Булычева) Анна Алексеевна

Смерть
1915

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