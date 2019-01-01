село Головинщино, село Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Головинщино

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению граждан с. Головинщина Головинщенской волости Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии Уланова Кузьму Андреевича, Исаева Якова Васильевича, Исаева Петра Ан Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Головинщино Головинщинской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3933.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1416Головинщина (Сергиевское), с. вл.при р. Атмисе.34станов. кварт.26910311175Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Сергеевское, Головинщино тож16Марья Вас. Нарышкина102115254
С. Сергеевское, Головинщино тож16Марья Вас. Нарышкина102115254

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Головинщинская волость
758. Головинщино, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 300, жителей 2621, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, 2 часовни Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Головинщинская волость
село Головинщино
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
село Головинщина

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
48100Головинщиносело53°19'44°00'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Головинщинский сельсовет
56629413101с Головинщиносело
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