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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению граждан с. Головинщина Головинщенской волости Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии Уланова Кузьму Андреевича, Исаева Якова Васильевича, Исаева Петра Ан Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Головинщино Головинщинской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3933.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1416Головинщина (Сергиевское), с. вл.при р. Атмисе.34станов. кварт.26910311175Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Сергеевское, Головинщино тож16Марья Вас. Нарышкина102115254
С. Сергеевское, Головинщино тож16Марья Вас. Нарышкина102115254
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
758. Головинщино, село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 300, жителей 2621, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, 2 часовни Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Головинщино
село Головинщина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48100Головинщиносело53°19'44°00'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629413101с Головинщиносело