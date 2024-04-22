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Милов Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.10.1888

Дата смерти

26.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1888

Отец: Милов Тимофей Маркелович

Мать: Милова Анна Алексеевна

Головинщино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1926

Дочь: Тельнова Лилия Дмитриевна

Мать ребёнка: Милова Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Сёмина Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Милова Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова Надежда Константиновна

Смерть
26.05.1947
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