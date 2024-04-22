Милов Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1888
Дата смерти26.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1888
Отец: Милов Тимофей Маркелович
Мать: Милова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1926
Дочь: Тельнова Лилия Дмитриевна
Мать ребёнка: Милова Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Сёмина Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Милова Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1947