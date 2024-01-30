Милова (Калмыкова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1896
Дата смерти10.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1926
Дочь: Тельнова Лилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Милов Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Сёмина Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Милов Дмитрий Тимофеевич
Смерть
10.04.1968