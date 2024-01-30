Милова (Калмыкова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Калмыкова) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1896

Дата смерти

10.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.01.1926

Дочь: Тельнова Лилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Милов Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Сёмина Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Милов Дмитрий Тимофеевич

Смерть
10.04.1968

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