Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1882

Дата смерти

Около 10.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1882

Отец: Милов Тимофей Маркелович

Мать: Милова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1902

Сын: Аристидов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1903

Сын: Аристидов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1904

Дочь: Васильева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Аристидов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Аристидов Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Аристидов Руфин Алексеевич

Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристидов Алексей Иванович

Смерть
Около 10.12.1919
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