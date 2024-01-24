Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1882
Дата смертиОколо 10.12.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1882
Отец: Милов Тимофей Маркелович
Мать: Милова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1902
Сын: Аристидов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1903
Сын: Аристидов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1904
Дочь: Васильева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1907
Сын: Аристидов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1909
Сын: Аристидов Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Аристидов Руфин Алексеевич
Отец ребёнка: Аристидов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 10.12.1919