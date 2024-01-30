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Аристидов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.07.1902

Сын: Аристидов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.11.1903

Сын: Аристидов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.09.1904

Дочь: Васильева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.07.1907

Сын: Аристидов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Аристидов Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Аристидов Руфин Алексеевич

Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна

Смерть
02.11.1920

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