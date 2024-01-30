Аристидов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1902
Сын: Аристидов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.11.1903
Сын: Аристидов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.09.1904
Дочь: Васильева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1907
Сын: Аристидов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.02.1909
Сын: Аристидов Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Аристидов Руфин Алексеевич
Мать ребёнка: Аристидова (Милова) Анна Тимофеевна
Смерть
02.11.1920