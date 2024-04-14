Князев Виссарион Никифорович
Место рождения
Дата рождения02.06.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867 ст.
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#42
Крещение
04.06.1867 ст.
Приходской Дьячек - Иван Федорович
Бракосочетание
28.01.1887 ст.
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#178 Свидетели: по жениху - д. Петухово - Василий Яковлевич Махин, Никита Малютин по невесте - д. Петухово бес срочно отпускной солдат С... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1888 ст.
Сын: Князев Александр Виссарионович
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#202
Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.
Сын: Князев Алексей Виссарионович
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#298
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: (Князева) Марья Виссарионовна
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: (Князева) Нина Виссарионовна
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: (Князева) Анна Виссарионовна
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Сын: Князев Стефан Виссарионович
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: (Князева) Матрона Виссарионовна
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна
Смерть
Неизвестно