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Князев Виссарион Никифорович

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867 ст.

Отец: Князев Никифор Иванович

Мать: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#42
Крещение
04.06.1867 ст.
Приходской Дьячек - Иван Федорович
Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Жена: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#178 Свидетели: по жениху - д. Петухово - Василий Яковлевич Махин, Никита Малютин по невесте - д. Петухово бес срочно отпускной солдат С... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1888 ст.

Сын: Князев Александр Виссарионович

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#202
Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.

Сын: Князев Алексей Виссарионович

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#298
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: (Князева) Марья Виссарионовна

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Князева) Нина Виссарионовна

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: (Князева) Анна Виссарионовна

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Князев Стефан Виссарионович

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Князева) Матрона Виссарионовна

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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