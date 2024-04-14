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Князев Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Князев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.

Дочь: (Князева) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#6
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.

Сын: Князев Виссарион Никифорович

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#42
Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.

Сын: Князев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#135
Рождение ребёнка
23.02.1872 ст.

Дочь: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#199
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: (Князева) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.

Дочь: (Князева) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Князева Наталья Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#324
Смерть
Неизвестно

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