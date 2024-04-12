Князева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.
Дочь: (Князева) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#6
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.
Сын: Князев Виссарион Никифорович
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#42
Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.
Сын: Князев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#135
Рождение ребёнка
23.02.1872 ст.
Дочь: Махина (Князева) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#199
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: (Князева) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.
Дочь: (Князева) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Князев Никифор Иванович
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#324
Смерть
Неизвестно