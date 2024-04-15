Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Ерегина) Параскева Евстихьевна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1868 ст.

Отец: Ерегин Евтихий Павлович

Мать: Ерегина (Власова) Ольга Николаевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись №21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#84
Крещение
20.10.1868 ст.
Крестная - Петухово - Ерегина Анна Петровна
Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Муж: Князев Виссарион Никифорович

Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#178 Свидетели: по жениху - д. Петухово - Василий Яковлевич Махин, Никита Малютин по невесте - д. Петухово бес срочно отпускной солдат С... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1888 ст.

Сын: Князев Александр Виссарионович

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#202
Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.

Сын: Князев Алексей Виссарионович

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#298
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: (Князева) Марья Виссарионовна

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Князева) Нина Виссарионовна

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: (Князева) Анна Виссарионовна

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Князев Стефан Виссарионович

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Князева) Матрона Виссарионовна

Отец ребёнка: Князев Виссарион Никифорович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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