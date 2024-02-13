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Никифоров Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Степан Степанович

Мать: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видай (Никифорова) Евгения Степановна

Мать ребёнка: Никифорова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцюдим Вера Степановна

Мать ребёнка: Никифорова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Агафья

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чёрная Любовь Степановна

Мать ребёнка: Никифорова Агафья

Рождение ребёнка
1947

Сын: Никифоров Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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