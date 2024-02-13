Никифоров Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видай (Никифорова) Евгения Степановна
Мать ребёнка: Никифорова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцюдим Вера Степановна
Мать ребёнка: Никифорова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Агафья
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чёрная Любовь Степановна
Мать ребёнка: Никифорова Агафья
Рождение ребёнка
1947
Сын: Никифоров Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно