Никифорова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видай (Никифорова) Евгения Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцюдим Вера Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чёрная Любовь Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Смерть
Неизвестно