Никифорова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видай (Никифорова) Евгения Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцюдим Вера Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чёрная Любовь Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Смерть
Неизвестно

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