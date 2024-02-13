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Никифоров Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Никифоров Степан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.?

Дочь: Цегельник (Никифорова) Оксана Степановна

Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1974

Дочь: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна

Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1979

Сын: Никифоров Степан Степанович

Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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