Никифоров Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Никифоров Степан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.?
Дочь: Цегельник (Никифорова) Оксана Степановна
Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1974
Дочь: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна
Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1979
Сын: Никифоров Степан Степанович
Мать ребёнка: Никифорова Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно