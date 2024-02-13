Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобжицкая Надежда Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Степан Степанович

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Данил Степанович

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Степан Степанович

Рождение ребёнка
31.01.1918

Сын: Никифоров Николай Степанович

Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович

Смерть
?.06.1957

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