Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобжицкая Надежда Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Степан Степанович
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Данил Степанович
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1918
Сын: Никифоров Николай Степанович
Отец ребёнка: Никифоров Степан Степанович
Смерть
?.06.1957