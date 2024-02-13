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Никифоров Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобжицкая Надежда Степановна

Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Степан Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Данил Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.01.1918

Сын: Никифоров Николай Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна

Смерть
1918

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