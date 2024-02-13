Никифоров Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобжицкая Надежда Степановна
Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Степан Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Данил Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1918
Сын: Никифоров Николай Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Штейдер) Евдокия Фёдоровна
Смерть
1918