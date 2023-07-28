Ивлиев Карп Ивлевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1885
Отец: Иов Иванович
Мать: Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна
Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Рождение ребёнка
14.08.1909
Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Рождение ребёнка
21.07.1912
Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Ивлиев Петр Карпович
Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Рождение ребёнка
27.08.1919
Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Рождение ребёнка
18.12.1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
15.05.1927
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно