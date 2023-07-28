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Ивлиев Карп Ивлевич

Место рождения

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

27.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1885

Отец: Иов Иванович

Мать: Надежда Степановна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Ивлиев Андрей Карпович

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Ивлиев Трофим Карпович

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Ивлиев Петр Карпович

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1919

Сын: Ивлиев Матвей Карпович

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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