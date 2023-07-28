Васильева (Ивлиева) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения27.02.1905
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905
Отец: Ивлиев Карп Ивлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай (?)
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Николай (?)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954