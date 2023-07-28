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Васильева (Ивлиева) Мария Карповна

Место рождения

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

27.02.1905

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905

Отец: Ивлиев Карп Ивлевич

Мать: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай (?)

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Николай (?)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954

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