Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886
Отец: Арсений Изотович
Мать: Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна
Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
14.08.1909
Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
21.07.1912
Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Ивлиев Петр Карпович
Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
27.08.1919
Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич
Рождение ребёнка
18.12.1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
15.05.1927
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно