Ивлиева Агриппина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Место рождения

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886

Отец: Арсений Изотович

Мать: Ольга Константиновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлиев Карп Ивлевич

Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Ивлиев Андрей Карпович

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Ивлиев Трофим Карпович

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Ивлиев Петр Карпович

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1919

Сын: Ивлиев Матвей Карпович

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлиев Карп Ивлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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