Васильев Николай (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Ивлиева) Мария Карповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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