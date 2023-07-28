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Ивлиев Андрей Карпович

Место рождения

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: Ивлиев Карп Ивлевич

Мать: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлиева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлиева Нина

Рождение ребёнка
13.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлиева Нина

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
11.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлиева Елена Васильевна

Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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