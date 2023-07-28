Ивлиев Андрей Карпович
Место рождения
Дата рождения14.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909
Отец: Ивлиев Карп Ивлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлиева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлиева Нина
Рождение ребёнка
13.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлиева Нина
Рождение ребёнка
11.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлиева Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно