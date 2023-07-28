Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Степановна

Место рождения

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
10.11.1875

Муж: Иов Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1876

Сын: Малахий Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1880

Дочь: Евдокия Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1882

Сын: Алексей Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1883

Сын: Тимофей Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1885

Сын: Ивлиев Карп Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Дмитрий Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1887

Дочь: Иулиания Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1889

Сын: Никита Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1891

Сын: Василий Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1891

Сын: Федор Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Михаил Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1896

Сын: Григорий Ивлевич

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1900

Дочь: Александра Ивлевна

Отец ребёнка: Иов Иванович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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