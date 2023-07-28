Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1875
Муж: Иов Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1876
Сын: Малахий Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1880
Дочь: Евдокия Ивлевна
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1882
Сын: Алексей Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1883
Сын: Тимофей Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1885
Сын: Ивлиев Карп Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1886
Сын: Дмитрий Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1887
Дочь: Иулиания Ивлевна
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1889
Сын: Никита Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1891
Сын: Василий Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1891
Сын: Федор Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1893
Сын: Михаил Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1896
Сын: Григорий Ивлевич
Отец ребёнка: Иов Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1900
Дочь: Александра Ивлевна
Отец ребёнка: Иов Иванович
Смерть
Неизвестно