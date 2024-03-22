Костоломов Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
26.10.1871
Дочь: Костоломова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
25.11.1873
Сын: Костоломов Николай Иванович
Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
15.09.1875
Дочь: Костоломова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева
Рождение ребёнка
12.10.1879
Дочь: Костоломова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева
Смерть
Неизвестно