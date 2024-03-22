Костоломов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостоломов Иван Андреев

Костоломов Иван Андреев

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Костоломов Андрей Романов

Мать: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1871

Дочь: Костоломова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Костоломов Николай Иванович

Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1875

Дочь: Костоломова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1879

Дочь: Костоломова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Костоломова Мария Прокопьева

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close