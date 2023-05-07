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Костоломова Мария Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1871

Дочь: Костоломова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Костоломов Николай Иванович

Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1875

Дочь: Костоломова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1879

Дочь: Костоломова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно