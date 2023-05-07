Костоломова Мария Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1871
Дочь: Костоломова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев
Рождение ребёнка
25.11.1873
Сын: Костоломов Николай Иванович
Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев
Рождение ребёнка
15.09.1875
Дочь: Костоломова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев
Рождение ребёнка
12.10.1879
Дочь: Костоломова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костоломов Иван Андреев
Смерть
Неизвестно