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Костоломов Андрей Романов

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1824

Сын: Костоломов Кирилл Андреев

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Костоломов Иван Андреев

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Костоломова Мария Андреева

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Костоломов Николай Андреев

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Костоломова Марина Андреева

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1844

Сын: Костоломов Сергей Андреев

Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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