Костоломов Андрей Романов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1824
Сын: Костоломов Кирилл Андреев
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Костоломова Мария Андреева
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Костоломов Николай Андреев
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Костоломова Марина Андреева
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1844
Сын: Костоломов Сергей Андреев
Мать ребёнка: Костоломова Стефанида Иванова
Смерть
Неизвестно